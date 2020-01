Restitution du projet à l’EHPAD de Belleville

Voici le tableau peint par des résidents de l’EPAD de Belleville en septembre 2019.

Il mesure 4m40 de large et 1m de haut et a été réalisé à la peinture acrylique sur 28 paneaux en carton de 25cm x 63cm collés sur un support en bois.

Le projet a débuté par la réalisation de peintures individuelles qui m’ont permis, par photomontage, de mettre au point une maquette qui reprend un ou plusieurs éléments de chacunes des peintures individuelles :



Chaque partie numérotée a été imprimée en petit format et a servi de modèle pour peindre les plaques en carton :



Après deux séances consacrées à peindre individuelement les formats cartonnés 25cm x 63cm, nous commençons à les réunir deux par deux pour travailler les jonctions entre les motifs et harmoniser les couleurs.



En fin de séance, j’emporte le tableau à mon atelier pour réaiser les dernières finitions, fixer les panneaux en carton sur les supports en bois et vernir l’ensemble :



Un deuxième tableau qui mesure 1m90 de large par 1m de haut a aussi été réalisé au cours de ces 6 séances :



Je remercie Danièle et Joëlle pour leur chaleureux accueil et tous les résidents qui ont participé au projet pour leur implication et leur gentillesse.