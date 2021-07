Tissages circulaires

Dernière séance du cycle d’ateliers autour du tissage avec les élèves de la classe de Moyenne Section à l’école de Sathonay-village en novembre 2018.

Première séance : Pour introduire la notion de trame puis de tissage, j’ai proposé aux enfants un atelier « d’encre coulée » qui leur a permis de tracer des trames de lignes horizontales et verticales régulière … il suffisait de laisser descendre les gouttes d’encre …

Puis les enfants ont joué avec les lignes horizontales et verticales qui se croisent et se chevauchent en utilisant des craies grasses et des encres colorées.

Deuxième séance : Les enfants ont réalisé de véritables tissages avec des bandelettes de papier coloré de différentes largeurs.

Troisième séance : Les enfants ont ensuite utilisé des petits métiers en carton pour créer des petits tissages à suspendre, en utilisant de la laine et des matières de récupération.

Quatrième séance : Avec ces mêmes métiers à tisser, les enfants se sont aussi fabriqué des doudous en tissant des bandelettes de tissu déchirées.

Cette cinquième séance va me permettre de faire découvrir aux enfants une dernière façon de tisser, en utilisant des cerceaux et les chutes de tissu.